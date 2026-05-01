В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Жирона» на своем поле проиграла «Мальорке» со счетом 0:1.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Саму Коста на 43-й минуте.
Результат матча
ЖиронаЖирона0:1МальоркаПальма-де-Мальорка
0:1 Саму Кошта 43'
Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Алехандро Франсес, Витор Рейс, Дейли Блинд (Хьюго Ринкон 74'), Франсиско Пейнадо (Тома Лемар 74'), Аксель Витсель, Виктор Цыганков, Аззедин Унаи, Хоэль Рока (Кристиан Стуани 70'), Клаудио Эчеверри (Бриан Хиль 70')
Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Мануэль Морланес (Хавьер Льябрес 78'), Пабло Торре, Саму Кошта, Серхи Дардер (Давид Лопес 79'), Омар Маскарель, Ведат Мурики, Жюстен Калумба (Jan Virgili 46')
Жёлтые карточки: Виктор Цыганков 45+1', Витор Рейс 64', Тома Лемар 90+4' — Пабло Маффео 58', Хоан Мохика 83'
«Мальорка» набрала 38 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице, «Жирона» также с 38 баллами — шестнадцатая.