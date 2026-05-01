Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в нынешнем сезоне.

«На футбол ходят, чтобы посмотреть на персонажей. Был матч "Чикаго" — "Майами". Честно, Месси уже мало похож на футболиста. Но фанатам неважно, как он играет, они пришли посмотреть на него. Они потом будут говорить, что видели Месси!

Если и в России будет появляться больше таких, как Батраков, Кисляк, люди будут ходить на стадионы, чтобы посмотреть на своих», — сказал Аршавин на просветительском марафоне «Знание. Первые».

В 2026-м году Месси провел за «Интер Майами» 9 матчей в рамках чемпионата США и забил 7 голов.