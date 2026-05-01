Руководство «Атлетико» не желает расставаться с нападающим команды Хулианом Альваресом. Об этом сообщает Sky Sports.

Стало известно, что «Атлетико» запросил 150 млн евро за трансфер Альвареса.

В услугах нападающего «матрасников» заинтересованы «Барселона», ПСЖ и лондонский «Арсенал». Отмечается, что в случае ухода из «Атлетико» Альварес хотел бы присоединиться к «сине-гранатовым».

В нынешнем сезоне форвард провел за мадридскую команду 29 матчей в рамках Примеры, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.