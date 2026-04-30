Представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал будущее хавбека в клубе.

«Вариант с арендой Захаряна всегда возможен. Та же аренда в "Целе" всегда возможна, но у нас есть и другие варианты. На данный момент мы ничего не обсуждаем, потому что это бессмысленно делать до конца сезона.

Если говорить о вариантах, то преимущественно они из Европы. Возвращение в Россию? В реальности "Реал Сосьедад" вообще не хочет отдавать Арсена в аренду куда-либо, тем более в Россию. Поэтому пока сложно что-либо сказать. Все будет понятно через месяц», — цитирует Голубина Sport24.

В текущем сезоне 22-летний Захарян принял участие в 20 матчах и забил один мяч.