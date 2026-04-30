Руководство миланского «Интера» предприняло шаги по усилению вратарской позиции. По информации Gazzetta dello Sport, клуб уже согласовал условия контракта с голкипером «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

Тренер «Интера» Кристиан Киву globallookpress.com

Сообщается, что 29-летний итальянский вратарь должен стать потенциальной заменой опытному Яну Зоммеру, который защищает ворота миланского клуба. Переговоры между сторонами продвинулись до стадии предварительной договорённости по личным условиям.

Викарио выступает за «Тоттенхэм» с 2023 года, а до переезда в Англию играл за «Эмполи», «Кальяри», «Перуджу» и «Венецию». Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне АПЛ итальянский голкипер провёл 31 матч, в семи из которых сумел сохранить ворота «сухими».