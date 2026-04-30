Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничейный результат в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

Ян Облак globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 1:1. Ответная игра состоится 5 мая в Лондоне.

Словенский вратарь отметил, что матч получился напряжённым и равным для обеих команд, каждая из которых рассчитывала на победу.

«Это была очень сложная игра для обеих команд. И "Арсенал", и мы хотели выиграть, поэтому получился хороший матч.

Что касается пенальти, всегда наступает облегчение, когда его отменяют или ситуация меняется. Я был близок к тому, чтобы отразить первый удар, но Дьекереш пробил очень мощно» — цитирует Облака ВВС.