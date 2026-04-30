В первом матче 1/2 финала Лиги Европы <"Ноттингем Форест" в родных стенах переиграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.
Хозяева смогла вырвать победу на 71-й минуте, когда пенальти смог четко реализовать Крис Вуд.
Результат матча
Ноттингем ФорестНоттингем1:0Астон ВиллаБирмингем
1:0 Крис Вуд 71' пен.
Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Никола Миленкович, Морато, Неко Уильямс, Ола Эйна (Зак Эбботт 75'), Омари Хатчинсон, Николас Домингес, Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Игор Жезус (Райан Йейтс 90'), Крис Вуд
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь (Дуглас Луис 78'), Пау Торрес, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия (Ян Матсен 79'), Джон МакГинн (Джейдон Санчо 79'), Юри Тилеманс, Амаду Онана (Ламаре Богард 55'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс
Жёлтая карточка: Юри Тилеманс 78' (Астон Вилла)
Ответный поединок соперников состоится в Бирмингеме через неделю, 7 мая.