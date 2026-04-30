Мануэль Нойер, вратарь мюнхенской «Баварии», получил минимальную оценку по версии WhoScored после первых матчей полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает WhoScored.

Его оценка за игру против «Пари Сен-Жермен» составила 4,83. «Бавария» уступила в первом матче полуфинала Лиги чемпионов на выезде со счетом 4:5. При этом футболисты «Пари Сен-Жермен» нанесли пять ударов по воротам «Баварии». Ответная встреча пройдёт в Германии в среду, 6 мая.

В другом полуфинале «Атлетико» Мадрид из Испании сыграл вничью с «Арсеналом» из Англии — 1:1. Ответная игра состоится в Англии во вторник, 5 мая.