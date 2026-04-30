Португальский тренер Жозе Моуринью высказался о будущем сборной Италии после неудачи в отборе на ЧМ-2026.

Итальянская национальная команда в конце марта уступила Боснии и Герцеговине в финале европейского квалификационного турнира. Вскоре после этого пост главного тренера покинул Дженнаро Гаттузо.

Моуринью отметил, что итальянскую сборную должен возглавлять именно местный специалист, а не иностранный тренер.

«Меня спрашивали, хотел бы я возглавить сборную Италии. Но я считаю, что вашей национальной команде не нужен зарубежный тренер. У вас есть Аллегри, Конте и многие другие сильные специалисты.

Многих удивляет, как Португалия с населением около 10 миллионов человек стабильно выходит на чемпионаты мира и воспитывает футболистов для лучших клубов Европы. Достаточно приехать и посмотреть, как у нас организован детско-юношеский футбол, какие условия созданы для молодых игроков. Тогда всё станет понятно», — приводит слова Моуринью Sky Sport.

Сборная Италии пропустит уже третий чемпионат мира подряд.