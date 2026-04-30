Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился своими эмоциями после ухода из московского «Спартака».

«Я не испытываю обиды на "Спартак", но есть разочарование в людях, принимавших решение.  Тогда я показывал хорошие результаты.  В целом, я не реализовал свой потенциал полностью.  Я хочу продолжать карьеру в футболе, возможно, стать тренером или спортивным директором клуба.  В других сферах я себя не вижу», — сказал Мелкадзе в интервью «Матч ТВ».

Контракт Мелкадзе со «Спартаком» действовал до 2022 года.  За это время он выступал за «Тамбов» и «Ахмат» на правах аренды.

В текущем сезоне 29-летний Мелкадзе провёл за «Ахмат» 32 матча, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.