Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/2 финала Лиги конференций против «Шахтера».

«Мы все с нетерпением ждем этого матча. Это важная игра, полуфинал против "Шахтера". Остались четыре лучшие команды. В раздевалке отличная атмосфера — даже после поражения от "Ливерпуля" мы извлекли много положительных моментов», — цитирует Гласнера пресс-служба УЕФА.

Первый матч пройдет сегодня, 30 апреля, в Кракове. Ответная встреча состоится 7 мая в Лондоне.