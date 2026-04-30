Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от полуфинального противостояния Лиги Европы против «Ноттингем Форест».

Испанский специалист подчеркнул, что его команда готовится к тяжёлым матчам, учитывая текущую форму соперника и его успешное выступление на предыдущих стадиях турнира.

По словам Эмери, «Ноттингем Форест» демонстрирует качественный футбол и уверенно прошёл предыдущие раунды еврокубка.

«В Лиге Европы они выглядят очень хорошо. Команда отлично справилась с задачами в матчах против "Порту" и "Мидтьюлланна". Нас ждёт сложное противостояние, и нам нужно будет действовать максимально умно», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.