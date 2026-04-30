Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш прокомментировал ничейный результат своей команды в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

Виктор Дьекереш — нападающий «Арсенала» globallookpress.com

«Думаю, в первом тайме мы довольно хорошо контролировали игру. У нас было несколько хороших моментов, и мы сумели забить. Во втором тайме они начали намного лучше и забили гол, а затем ближе к концу у нас было несколько неплохих шансов. В целом, это была сложная игра, это непростое место для выездных матчей, но это только первая часть.

Я не видел ни одного из пенальти, поэтому сложно сказать, но это футбол. Я не знаю, почему они отменили второй пенальти (на Эзе), похоже, был контакт, но это решение судьи.

После того, как они забили, было непросто, у них здесь свои болельщики. Мы пытались играть и вернуть тот импульс, который у нас был в первом тайме. Ближе к концу нам это удалось, но второй тайм был сложным.

Мы знаем, что когда будем играть дома с нашими болельщиками, будет по-другому. Мы просто должны делать свою работу и быть в лучшей форме», — сказал Дьекереш BBC.

Ответный матч между этими командами состоится 5-го мая в Лондоне (Англия).