Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Стало известно, что агенты Челестини прорабатывают варианты на случай потенциального увольнения из московского клуба. Представители специалиста ведут переговоры с «Хетафе» и «Леванте».
Челестини хочет получать около 600-800 тыс. евро в год. Подчёркивается, что в ЦСКА Челестини зарабатывает 1,7 млн. евро.
Московские армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе.