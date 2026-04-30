Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может сменить клубную прописку.  Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Фабио Челестини

Стало известно, что агенты Челестини прорабатывают варианты на случай потенциального увольнения из московского клуба.  Представители специалиста ведут переговоры с «Хетафе» и «Леванте».

Челестини хочет получать около 600-800 тыс.  евро в год.  Подчёркивается, что в ЦСКА Челестини зарабатывает 1,7 млн.  евро.

Московские армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе.