Действующий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик может продолжить свою работу в клубе в следующем сезоне. Об этом сообщает The Times.

Стало известно, что руководство «красных дьяволов» впечатлено работой Кэррика в нынешнем сезоне. Именно он является главным претендентом на пост главного тренера команды в следующем сезоне.

Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» рассматривает на должность главного тренера Андони Ираолу, который покинет «Борнмут» после окончания нынешнего сезона.

«Манкунианцы» занимают 3-е место в таблице английской Премьер-лиги с 61 очком в активе после 34-х туров.