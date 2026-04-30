Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился мыслями перед матчем 28-го тура российской Премьер-лиги против «Балтики».

«Будет ли Рубин играть с "Балтикой" с позицией силы? Я не видел ни одного соперника, который в игре с "Балтикой" был бы способен контролировать игру. Потому что команда отличается очень высокой интенсивностью, здорово действует в опеке, один в один.

На самом деле, "Балтика" не играет вторым номером, она отличается очень надёжным, цепким, оборонительным стилем. Но, помимо этого, они стараются играть от себя за счёт интенсивности. Поэтому, если с "Балтикой" играть, скажем так, реагирую на то, что они предлагают, в таком случае ты всегда будешь опаздывать.

Очень важно не уступить в плане интенсивности, цепкости, биться и приложить все усилия для того, чтобы взять в этой игре три очка», — сказал Артига пресс-службе клуба.

Матч между «Балтикой» и «Рубином» состоится 2-го мая в 16:30 мск. После 27-и туров калининградская команда занимает 5-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе, а казанцы располагаются на 7-й позиции (39).