Пресс-служба футбольного клуба «Акрон» опровергла слухи о возможном уходе главного тренера Заура Тедеева.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Мы удивлены, что после победы в Калининграде появляются такие слухи. "Акрон" не ведет никаких переговоров о смене тренера. Вся информация о поиске нового наставника не соответствует действительности. Заур Тедеев и его штаб продолжают подготовку команды к домашнему матчу с лидером чемпионата», — приводит слова пресс-службы «Чемпионат».

В ближайшее воскресенье, 3 мая, «Акрон» сыграет дома с «Краснодаром». После 27 туров тольяттинский клуб занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.