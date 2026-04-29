Защитник немецкого футбольного клуба «Байер» Эдмон Тапсоба подписал новый контракт с командой. Эту информацию подтвердил официальный сайт «Байера».

«Нечасто в современном профессиональном футболе удается так долго оставаться в одном клубе. "Байер" стал для меня больше, чем просто командой — это второй дом, где я нашел много друзей. Я горжусь нашими совместными достижениями. Здесь я получил бесценный опыт и радость от завоевания значимых трофеев. Мы продолжим двигаться вперед и стремиться к новым вершинам», — поделился своими мыслями Тапсоба.

27-летний футболист сборной Буркина-Фасо, который имеет еще два года по текущему контракту, продлил свое соглашение с «Байером» до 30 июня 2031 года.