Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Зенитом» в матче 28-го тура РПЛ.

«ЦСКА сейчас лихорадит, и потери в составе у них есть. Несмотря на это, на предстоящий матч они настроятся, и у них все равно есть кому показать игру. Да, армейцы сейчас особо турнирных целей не имеют: за тройку уже вряд ли поборются. Но, естественно, им очень нужны победы: кресло под Челестини шатается. Так что армейцы дадут хороший бой "Зениту". Повторюсь, петербуржцам придется крайне сложно, но думаю, команда Семака в тяжелой борьбе победит с разницей в один мяч.

Преимущества "Зенита" — стабильная игра и запредельная мотивация. Они прекрасно понимают, что нельзя допускать ни одной ошибки — иначе все насмарку в этом году пойдет», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Матч между командами пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» 2 мая. Начало матча — в 19:00 мск.