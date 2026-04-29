Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о том, что ему пришлось смотреть первый матч 1/2 финала ЛЧ с «ПСЖ» (4:5) с трибуны.

Венсан Компани globallookpress.com

«Это совсем не весело. Если такое больше никогда не повторится, то я только буду доволен. Я не мог принимать решения на расстоянии 80 метров, но мне понравилось, как отреагировали игроки. Против "Реала" у "Баварии" была невероятная игра.

В ответном матче с "ПСЖ" нам нужно не меньше, а даже больше, и это все, о чём я могу просить. Я бы пошёл на стадион ради такой игры, но не для того, чтобы молчать», — сказал Компани в интервью Prime Video.

Второй матч команды проведут 6 мая в Мюнхене.