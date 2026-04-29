Российский тренер Валерий Газзаев высказался об игре ПСЖ и «Баварии» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Считаю, что это просто эталон футбола. ПСЖ и "Бавария" были с первой и до девяностой минуты в отличном функциональном состоянии. Техническое оснащение, гибкость, интенсивность, скоростные качества. Причем техническое оснащение очень серьезное не только у игроков атаки, но и средней линии, обороны. Все лучшее, что есть в футболе, было продемонстрировано вчера в матче. Мы должны к этому стремиться.

Очень радостно, что в этой встрече был заметный след российского футбола. Сафонов и Хвича прошли через систему российского футбола. Значит, у нас могут быть такие же звезды.

Эту игру надо показывать в академиях, чтобы ребята понимали, к чему надо стремиться. Это очень важно. Я был просто потрясен увиденным», — сказал Газзаев СЭ.

Ответный матч между «Баварией» и ПСЖ в рамках полуфинала Лиги чемпионов состоится 6-го мая в Мюнхене (Германия).