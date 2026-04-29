Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением об игре российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4).

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

«Как оценю игру Матвея?  Всегда трудно оценивать игру вратаря в таких матчах.  Точно лучше, чем Нойер!  Нойер — хороший вратарь, один из лучших в своем поколении, Матвей сыграл лучше, чем он.

Может ли Сафонов достичь уровня Нойера в своей карьере?  Посмотрите, как Матвей сейчас прогрессирует в ПСЖ.  Сначала была конкуренция с Доннаруммой, потом с Шевалье, а сейчас он уже безоговорочный "номер один".

Наверно, Матвею можно предъявить в игре с "Баварией" за гол Олисе по центру ворот, но глобально мы понимаем, что защитник перекрывал, и, по‑хорошему, Матвей гадал, остаться по центру ворот или пойти в правый угол.  Не угадал, можно сказать, что это гол Матвея Сафонова.  А в целом мы видим прогресс, видим, насколько качественно он стал играть ногами и не бояться этого.  Посмотрите, какой у него стал ввод мяча, он полностью соответствует первому номеру одной из топовых команд мира.

Сможет ли он достичь игры уровня Нойера, сказать очень трудно.  Нойер в свое время изменил вообще игру вратаря, когда стал выходить, играть ногами.  Это один из революционеров и сильнейших вратарей за все время.  В таком противостоянии вчера Сафонов сыграл лучше, его команда как минимум выиграла.  Матвей — фантастический вратарь, один из лучших в мире, мы уже можем об этом говорить», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

Ответный матч между «Баварией» и ПСЖ в рамках полуфинала Лиги чемпионов состоится 6-го мая в Мюнхене (Германия) .