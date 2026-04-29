Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением об игре российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4).

«Как оценю игру Матвея? Всегда трудно оценивать игру вратаря в таких матчах. Точно лучше, чем Нойер! Нойер — хороший вратарь, один из лучших в своем поколении, Матвей сыграл лучше, чем он.

Может ли Сафонов достичь уровня Нойера в своей карьере? Посмотрите, как Матвей сейчас прогрессирует в ПСЖ. Сначала была конкуренция с Доннаруммой, потом с Шевалье, а сейчас он уже безоговорочный "номер один".

Наверно, Матвею можно предъявить в игре с "Баварией" за гол Олисе по центру ворот, но глобально мы понимаем, что защитник перекрывал, и, по‑хорошему, Матвей гадал, остаться по центру ворот или пойти в правый угол. Не угадал, можно сказать, что это гол Матвея Сафонова. А в целом мы видим прогресс, видим, насколько качественно он стал играть ногами и не бояться этого. Посмотрите, какой у него стал ввод мяча, он полностью соответствует первому номеру одной из топовых команд мира.

Сможет ли он достичь игры уровня Нойера, сказать очень трудно. Нойер в свое время изменил вообще игру вратаря, когда стал выходить, играть ногами. Это один из революционеров и сильнейших вратарей за все время. В таком противостоянии вчера Сафонов сыграл лучше, его команда как минимум выиграла. Матвей — фантастический вратарь, один из лучших в мире, мы уже можем об этом говорить», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

Ответный матч между «Баварией» и ПСЖ в рамках полуфинала Лиги чемпионов состоится 6-го мая в Мюнхене (Германия) .