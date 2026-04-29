Защитник московского ЦСКА Милан Гаич дал комментарий накануне матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра пройдет 2 мая.

Милан Гаич globallookpress.com

«Была небольшая травма. Сейчас не чувствую себя на 100%. Но главное — быть готовым через три дня.

Что касается неудачной формы ЦСКА, для нас проходит сложный отрезок. Мы пытаемся исправить ситуацию. Футбол не всегда получается таким, каким мы планируем. У нас осталась принципиальная игра через неделю. Матч с "Зенитом" будет хорошей подготовкой. За оставшиеся три тура хотим набрать максимальное количество очков. Сейчас у нас сложная ситуация. Всё в наших руках», — цитирует Гаича «Чемпионат».

Армейцы не могут победить в РПЛ на протяжении четырех встреч кряду.