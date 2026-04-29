Защитник московского ЦСКА Милан Гаич дал комментарий накануне матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом».  Игра пройдет 2 мая.

Милан Гаич
«Была небольшая травма.  Сейчас не чувствую себя на 100%.  Но главное — быть готовым через три дня.

Что касается неудачной формы ЦСКА, для нас проходит сложный отрезок.  Мы пытаемся исправить ситуацию.  Футбол не всегда получается таким, каким мы планируем.  У нас осталась принципиальная игра через неделю.  Матч с "Зенитом" будет хорошей подготовкой.  За оставшиеся три тура хотим набрать максимальное количество очков.  Сейчас у нас сложная ситуация.  Всё в наших руках», — цитирует Гаича «Чемпионат».

Армейцы не могут победить в РПЛ на протяжении четырех встреч кряду.