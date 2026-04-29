Позиция Бруну Фернандеша по поводу своего будущего в «Манчестер Юнайтед» стала известна. Контракт 31-летнего полузащитника с английским клубом действует до июня 2027 года.

По информации The Telegraph, «красные дьяволы» планируют сохранить игрока в составе этим летом. Однако, по данным источников, близких к футболисту, Бруну стремится получить гарантии относительно амбиций клуба и его намерений добиваться успеха. Португалец мечтает завоевать Английскую премьер-лигу и Лигу чемпионов.

«Юнайтед» надеется создать команду, способную бороться за самые престижные трофеи. В ближайшее трансферное окно клуб намерен усилить центральную линию полузащиты.

В текущем сезоне АПЛ Фернандеш принял участие в 31 матче, забив восемь голов и отдав 19 результативных передач.