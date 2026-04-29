Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе в матче против «Баварии»(5:4).

«Мы показали, что мы за команда. Никогда не видел такого интенсивного матча, такого стремления победить. Болельщики обеих команд были счастливы видеть такое зрелище.

Мы не подкачали в плане физики. Я никогда не видел такого темпа. Надо похвалить обе команды и всех игроков. При отставании в три мяча соперник идет на большой риск, а это соперник очень высокого уровня.

Это было сложно, и во втором матче будет так же. Это всего лишь третье поражение "Баварии" в сезоне. Мы довольны. Обе команды показали свой характер», — цитирует Энрике RMC Sport.

Ответный поединок состоится в Мюнхене на следующей неделе, 6 мая.