Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе в матче против «Баварии»(5:4).

«Мы показали, что мы за команда.  Никогда не видел такого интенсивного матча, такого стремления победить.  Болельщики обеих команд были счастливы видеть такое зрелище.

Мы не подкачали в плане физики.  Я никогда не видел такого темпа.  Надо похвалить обе команды и всех игроков.  При отставании в три мяча соперник идет на большой риск, а это соперник очень высокого уровня.

Это было сложно, и во втором матче будет так же.  Это всего лишь третье поражение "Баварии" в сезоне.  Мы довольны.  Обе команды показали свой характер», — цитирует Энрике RMC Sport.

Ответный поединок состоится в Мюнхене на следующей неделе, 6 мая.