Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, как настраивается на полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико». Первую встречу команды проведут в Мадриде 29 апреля.

«Ярлык команды, которой постоянно чего-то не хватает, всегда будет с нами, пока мы не выиграем. Это то, с чем нужно жить, мы должны использовать этот опыт и уроки в правильном направлении. Это часть футбола и пути. Мы должны жить настоящим.

На данный момент у нас все очень хорошо. Мы в отличном положении и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. Именно на этом мы должны сосредоточиться: как быть в лучшей форме. Мне трудно понять, как этим можно не наслаждаться. Это то, о чем мы мечтали всю нашу жизнь, с самого детства. Это лучшая часть сезона. Все готовы, энергия в команде потрясающая», — цитирует Эдегора ESPN.

Стартовый свисток в испанской столице прозвучит в среду в 22:00 мск.