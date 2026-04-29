Игрок «Рубина» Руслан Безруков оценил работу главного тренера Франка Артиги.

Ранее казанцы в матче РПЛ разошлись миром с московским ЦСКА (0:0).

«Мы просто стараемся двигаться вперед. Да, сейчас у нас хороший результат, но мы хотим быть выше и стремимся к этому. Думаю, феномен Артиги в том, что он ведет работу под каждого соперника, и за счет этого у нас такая игра против топов.

Сравнить Артигу с Рахимовым? Они кардинально разные тренеры. Да, есть схожие моменты, но в плане тренировочного процесса абсолютно разные подходы», — цитирует Безрукова «Матч ТВ».

«Рубин» с 39 очками идет седьмым в таблице РПЛ.