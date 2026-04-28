Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о выступлении ЦСКА в последних матчах.

Юрий Семин

«Команда была близка к идеальному состоянию в конце прошлого года.  По всей видимости, тренерам нужно обратить внимание на ошибки.  Мне кажется, что это тренировочная работа на зимних сборах, плюс взаимоотношения с Мойзесом повлияли на команду.  Это очень тонкий процесс.  Сейчас это не тот ЦСКА, который был осенью», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ЦСКА располагается только на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ на данный момент.