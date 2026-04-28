Бывший главный тренер московского «Спартака», Доменико Тедеско, пока не рассматривает возможность возвращения в Россию.

«Его уход из "Фенербахче" произошел совсем недавно, поэтому сейчас он не изучает новые предложения. Мы передаем наилучшие пожелания Москве», — передает слова агентства CAA Base, которое представляет интересы Тедеско, портал Sport24.

Напомним, что 27 апреля «Фенербахче» объявил о разрыве контракта с 40-летним специалистом. Доменико Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.