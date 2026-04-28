Полузащитник «Брюгге» Александар Станкович в ближайшее трансферное окно, вероятнее всего, покинет бельгийский клуб и продолжит карьеру в Италии.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, «Интер» намерен воспользоваться правом обратного выкупа 20-летнего сербского хавбека. Сумма сделки составит 23 миллиона евро.

Станкович перебрался в «Брюгге» в 2025 году, а бельгийский клуб тогда заплатил за игрока около 10 млн евро. Сейчас рыночная стоимость футболиста, по оценкам специалистов, выросла до 35 млн евро.

В нынешнем сезоне сын легендарного Деяна Станковича провёл 34 матча в чемпионате Бельгии, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.