Стали известны финансовые детали расставания Алексея Шпилевского с «Пари НН».

Алексей Шпилевский globallookpress.com

Как сообщает Sport Baza, бывший главный тренер нижегородского клуба получит компенсацию в размере около 20 миллионов рублей после увольнения. При этом изначально в его контракте была прописана неустойка в 70 миллионов рублей.

Отмечается, что Шпилевский не сразу согласился на пересмотр условий, однако в итоге сторонам удалось прийти к компромиссу и урегулировать вопрос выплаты.

Ранее в СМИ появлялась информация, что новым главным тренером «Пари НН» может стать Вадим Гаранин.

На данный момент нижегородский клуб занимает 15-е место в таблице РПЛ и находится в зоне прямого вылета.