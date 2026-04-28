Во вторник, 28 апреля, пресс-служба «Пари НН» официально подтвердила отставку главного тренера Алексея Шпилевского.

38-летний белорусский специалист и нижегородский клуб договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб — четыре ассистента.

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв назвал это решение непростым и поблагодарил Шпилевского и его команду за проделанную работу и вклад в развитие клуба.

На данный момент «Пари НН» занимает 15-е место в таблице РПЛ. В последних шести матчах чемпионата команда не смогла одержать ни одной победы.

Ожидается, что новым наставником нижегородского клуба станет Вадим Гаранин.