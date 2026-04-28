В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» в родных стенах победил «Баварию» со счетом 5:4.

В составе парижан дублями отметились Хвича Кварацхелия (24-я и 56-я минуты) и Усман Дембеле (45+5-я и 58-я минуты), а также гол на счету Жоау Невеша на 33-й минуте.

За мюнхенцев отличились Гарри Кейн (17-я минута), Майкл Олисе (41-я минута), Дайо Упамекано (65-я минута) и Луис Диас (68-я минута).

Результат матча

ПСЖПарижПСЖ5:4БаварияБаварияМюнхен
0:1 Гарри Кейн 17' пен. 1:1 Хвича Кварацхелия 24' 2:1 Жоау Невеш 33' 2:2 Майкл Олисе 41' 3:2 Усман Дембеле 45+5' пен. 4:2 Хвича Кварацхелия 56' 5:2 Усман Дембеле 59' 5:3 Деотшанкюль Юпамекано 65' 5:4 Луис Диас 69'
ПСЖ:  Матвей Сафонов,  Ашраф Хакими,  Маркос Маркиньос,  Вильян Пачо,  Нуну Мендеш (Лукас Эрнандес 84'),  Уоррен Заир-Эмери (Фабиан Руис 64'),  Витор Феррейра,  Жоау Невеш,  Дезире Дуэ (Брэдли Баркола 70'),  Усман Дембеле,  Хвича Кварацхелия (Сенни Меюлю 84')
Бавария:  Мануэль Нойер,  Йозуа Киммих,  Жонатан Та,  Деотшанкюль Юпамекано,  Йосип Штанишич,  Луис Диас,  Джамал Мусиала (Леон Горецка 79'),  Майкл Олисе,  Александар Павлович,  Альфонсо Дэвис (Конрад Лаймер 46'),  Гарри Кейн
Жёлтые карточки:  Маркос Маркиньос 12' (ПСЖ),  Фабиан Руис 77' (ПСЖ),  Ашраф Хакими 80' (ПСЖ)

Ответный поединок состоится в Мюнхене на следующей неделе, 6 мая.