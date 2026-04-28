В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» в родных стенах победил «Баварию» со счетом 5:4.
В составе парижан дублями отметились Хвича Кварацхелия (24-я и 56-я минуты) и Усман Дембеле (45+5-я и 58-я минуты), а также гол на счету Жоау Невеша на 33-й минуте.
За мюнхенцев отличились Гарри Кейн (17-я минута), Майкл Олисе (41-я минута), Дайо Упамекано (65-я минута) и Луис Диас (68-я минута).
Результат матча
ПСЖПариж5:4БаварияМюнхен
0:1 Гарри Кейн 17' пен. 1:1 Хвича Кварацхелия 24' 2:1 Жоау Невеш 33' 2:2 Майкл Олисе 41' 3:2 Усман Дембеле 45+5' пен. 4:2 Хвича Кварацхелия 56' 5:2 Усман Дембеле 59' 5:3 Деотшанкюль Юпамекано 65' 5:4 Луис Диас 69'
ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш (Лукас Эрнандес 84'), Уоррен Заир-Эмери (Фабиан Руис 64'), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Дезире Дуэ (Брэдли Баркола 70'), Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (Сенни Меюлю 84')
Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Луис Диас, Джамал Мусиала (Леон Горецка 79'), Майкл Олисе, Александар Павлович, Альфонсо Дэвис (Конрад Лаймер 46'), Гарри Кейн
Жёлтые карточки: Маркос Маркиньос 12' (ПСЖ), Фабиан Руис 77' (ПСЖ), Ашраф Хакими 80' (ПСЖ)
Ответный поединок состоится в Мюнхене на следующей неделе, 6 мая.