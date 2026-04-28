Жозе Моуринью, главный тренер португальской «Бенфики», рассматривается как основной кандидат на пост главного тренера «Реала».

Президент мадридского клуба Флорентино Перес намерен вернуть 63-летнего тренера этим летом и активно занимается организацией перехода. Для завершения сделки «Реал» должен будет выплатить «Бенфике» компенсацию в размере 3 миллионов евро, как сообщает The Athletic.

В период с 2010 по 2013 год Моуринью уже работал в «Реале», где под его руководством клуб завоевал три трофея. За это время он выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании. В 2011 году португальский специалист был признан лучшим тренером мира по версии ФИФА.

Ранее Моуринью выражал интерес к работе в мадридском клубе. На данный момент команду тренирует Альваро Арбелоа, который занял пост главного тренера в январе этого года, заменив Хаби Алонсо.