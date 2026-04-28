Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр сравнил работу при Рубене Аморима и Майкле Каррике.

«Когда в клубе работал Рубен Аморим, расклад сил в наших матчах был 50/50… Но они чаще завершались поражениями.

Сейчас всё ощущается совершенно иначе, мы гораздо лучше играем как в своей штрафной площади, так и в чужой. Мы обороняемся намного лучше, а в атаке действуем более уверенно», — приводит слова Магуайра журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Каррик по ходу сезона сменил Аморима на посту главного тренера команды. Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.