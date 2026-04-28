Экс-игрок «Баварии» Тони Кроос высказался о предстоящем матче мюнхенской команды против «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

«"Бавария" зашла так далеко, в последние годы им это не удавалось. "Бавария" часто останавливалась в четвертьфиналах или полуфиналах Лиги чемпионов. В Кубке Германии они тоже несколько лет выбывали на ранних стадиях.

Так что если вы дошли до нынешних стадий турниров и претендуете на победу везде, то вы проделали выдающуюся работу.

Конечно, всегда нужно доводить дело до конца, но чемпионский титул уже обеспечен. "Бавария" — явный фаворит в финале Кубка Германии. А в ЛЧ мне видится матч с шансами 50 на 50 между двумя лучшими командами Европы на данный момент. Так что это будет очень захватывающе. И, конечно, в этот раз я надеюсь, что они не вылетят, а дойдут до финала», — цитирует Крооса Sport1.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.