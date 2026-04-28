«Барселона» рассматривает форварда «Челси» Жоао Педро в качестве альтернативы нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу, сообщает Sport.es.

По информации источника, основной целью каталонцев является аргентинский футболист «Атлетико», но «Барселона» сомневается в трансфере из-за неопределенной экономической ситуации. В свою очередь, «сине-гранатовые» готовы воспользоваться проблемами «Челси» с финансовым фэйр-плей, чтобы совершить трансфер. Также в списке интересов есть нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

Рыночная стоимость бразильского форварда «синих» составляет 75 млн евро, контракт с клубом действует до 2033 года.