Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал своё будущее на фоне слухов об интересе со стороны мадридского «Реала» и «Барселоны».

Норвежский форвард заявил, что полностью сосредоточен на выступлениях за английский клуб и с оптимизмом смотрит в будущее вместе с командой.

«Я очень счастлив здесь и с большим интересом жду того, что будет дальше. Для меня и для клуба начинается очень важный и интересный этап, поэтому я хочу продолжать развиваться c "Манчестер Сити" и двигаться вперёд», — приводит слова Холанна ESPN.

24-летний нападающий выступает за «горожан» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2034 года.