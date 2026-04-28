Таймаз Хархаров, агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, прокомментировал слухи о встрече с руководством «Интера».

«Я действительно нахожусь в командировке в Европе, включая Италию. В ходе переговоров с представителями различных клубов мы обсуждали не только перспективы Кирилла Глебова, но и других футболистов. Кстати, на встрече с одним из европейских клубов мы вместе посмотрели игру ЦСКА против "Ростова". Особенно впечатлил Виктор Мелехин», — сообщил Хархаров в интервью «СЭ».

В текущем сезоне Глебов, воспитанник ЦСКА, принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забив семь голов и отдав три результативные передачи.