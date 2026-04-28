Форвард «Лиона» Эндрик, арендованный у мадридского «Реала», высказался о своем будущем.

«Я действительно не знаю. Если придётся вернуться в "Реал", я с радостью это сделаю. Если же будет вариант продолжить карьеру в другом клубе — значит, так и будет.

Я очень надеюсь, что мы сможем вывести "Лион" в Лигу чемпионов — это уровень, которому клуб соответствует», — цитирует Эндрика Canal Plus Foot.

В нынешнем сезоне бразилец в 18 играх за «Лион» забил семь голов и сделал семь ассистов.

Арендное соглашение с 19-летним Эндриком рассчитано до конца текущего сезона.