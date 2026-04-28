«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Сэму Бекема, об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер «красных» Арне Слот высоко ценит навыки 27-летнего футболиста. Специалист хотел подписать Бекема еще в период работы в Нидерландах. «Наполи» готов рассмотреть предложения о трансфере игрока, которые будут превышать 35 млн евро.

Голландец пополнил состав неаполитанцев перед началом текущего сезона, перейдя из «Болоньи». В нынешнем сезоне Бекема принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами.