Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин высказался о перспективах Ролана Гусева на посту наставника москвичей.

«Думаю, у Гусева нет перспектив в "Динамо".  Она появится, если они Кубок выиграют.  Тогда она будет.  А тут тур назад взяли и "Рубину" дома "сгорели".  Ну как так? "Рубин" не намного же сильнее, и даже вообще не сильнее по всем параметрам.  Ну соберитесь, если вы претендуете на что‑то!  Вы в таком случае должны претендовать, умирать в каждой игре.  А если одну игру настроились, а другую нет… Ну что это такое?

Я часто говорю, что нельзя научить человека играть в футбол за один тур.  Тут все в психологии, настрое и тренерском отношении к своему делу.  Если Кубок они выиграют, то Гусев останется.  Но если нет — уберут точно.  Кубковые игры как раз сейчас на этой стадии подошли к нормальному регламенту.  Проиграл — вылетел.  Это и настраивает футболистов на более ответственные шаги, у них не будет шанса переиграть ситуацию.  Будет совсем другой настрой», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ