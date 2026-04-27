Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин высказался о перспективах Ролана Гусева на посту наставника москвичей.

«Думаю, у Гусева нет перспектив в "Динамо". Она появится, если они Кубок выиграют. Тогда она будет. А тут тур назад взяли и "Рубину" дома "сгорели". Ну как так? "Рубин" не намного же сильнее, и даже вообще не сильнее по всем параметрам. Ну соберитесь, если вы претендуете на что‑то! Вы в таком случае должны претендовать, умирать в каждой игре. А если одну игру настроились, а другую нет… Ну что это такое?

Я часто говорю, что нельзя научить человека играть в футбол за один тур. Тут все в психологии, настрое и тренерском отношении к своему делу. Если Кубок они выиграют, то Гусев останется. Но если нет — уберут точно. Кубковые игры как раз сейчас на этой стадии подошли к нормальному регламенту. Проиграл — вылетел. Это и настраивает футболистов на более ответственные шаги, у них не будет шанса переиграть ситуацию. Будет совсем другой настрой», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ