Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о том, что его хотят заполучить испанские клубы.

Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

«Мной интересуются в Испании?  Да и пусть следят.  А как я на это повлияю?  Конечно, я видел.  До меня это доходит.  Это ж слухи.

Обратитесь к Павлу Пивоварову.  Может, у него какая-то конкретика есть.

С моим агентом мы разговаривали.  Но всё зависит от руководства», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

Ранее динамовцы в РПЛ обыграли «Сочи» со счетом 2:0.  Сейчас команда Ролана Гусева находится на восьмой строчке в таблице.