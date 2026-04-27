Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о том, что его хотят заполучить испанские клубы.

«Мной интересуются в Испании? Да и пусть следят. А как я на это повлияю? Конечно, я видел. До меня это доходит. Это ж слухи.

Обратитесь к Павлу Пивоварову. Может, у него какая-то конкретика есть.

С моим агентом мы разговаривали. Но всё зависит от руководства», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

Ранее динамовцы в РПЛ обыграли «Сочи» со счетом 2:0. Сейчас команда Ролана Гусева находится на восьмой строчке в таблице.