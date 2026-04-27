Знаменитый российский тренер Юрий Сёмин назвал сильную сторону чемпиона РПЛ «Краснодара».

Юрий Сёмин globallookpress.com

«У "Краснодара" есть характер. Они выбираются из любых сложных ситуаций. Характер привили главный тренер и руководство. Футболисты стали дисциплинированнее. "Краснодар" играет в сложный футбол для соперника. Они хорошо подготовлены физически, могут использовать длинные передачи. Это говорит о том, что тренер многое значит, он проделал большую работу», — сказал Сёмин «СЭ».

За три тура до конца чемпионата «быки» лидируют в таблице чемпионата России с 60 очками, а второе место занимает «Зенит» (59).