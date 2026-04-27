Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который сейчас выступает за «Барселону» на правах аренды, достиг договорённости с каталонским клубом о подписании постоянного контракта. Об этом информирует итальянский журналист Николо Скира.

По сведениям источника, контракт рассчитан до лета 2030 года. Обе стороны — и игрок, и «Барселона» — заинтересованы в продолжении совместной работы. В арендном соглашении между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» предусмотрена опция выкупа, которая составляет 30 миллионов евро.

Журналист отмечает, что «Барселона» хотела бы приобрести Рашфорда на постоянной основе, но рассчитывает получить от «Манчестер Юнайтед» скидку на трансфер.