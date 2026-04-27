Экс-главный тренер «Локомотива», «Амкара», «Терека», а в недавнем прошлом «Рубина» Рашид Рахимов в эксклюзивном комментарии LiveSport.Ru поделился своими впечатлениями от посещения матча итальянской серии «А» «Милан» — «Ювентус» (0:0).

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Поездка дала большую пищу для размышлений в очередной раз. В первую очередь в плане командного взаимодействия. Обе команды чисто тренерские, поэтому нули на табло никого смущать не должны. Очень правильные перестроения замены были сделаны, хотя вроде бы Консейсау ее не заслуживал. Но "Юве" благодаря ей удалось усилить игру в последние минуты. По моментам "Милан" не уступил, была перекладина и немало других подходов. Но что туринцы больше контролировали мяч, это факт.

"Милан" зависим от Леау? Вы, наверное, какую-то другую игру смотрели. Именно Леау раз за разом проигрывал левую зону, чем создавал напряженность для своих ворот. Калюлю его полностью переиграл.

Модрич держал свой уровень? Даже больше. Вообще без потерь, и как он дирижирует игрой, это невероятно. В 40 лет исполняет все на раз-два. И под него подстраиваются все футболисты, уже понимая, куда пойдет передача.

Уйдет ли Аллегри? Только домой он вчера ушел. Если серьезно, конечно, нет. Будет решать поставленную руководством задачу. На сегодня это выход в основной этап Лиги чемпионов. У него контракт еще год, который он выполнит до конца. Как минимум», — сказал Рахимов.

По итогам этого матча команды остались при своих: «Милан» с 67 очками идет третьим, «Ювентус» (64) — четвертый.