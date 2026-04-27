Центральный полузащитник ЦСКА Иван Обляков объяснил, почему его команде не удалось обыграть «Рубин» (0:0) в матче 27‑го тура РПЛ.

«В двух матчах мы пропускали первыми, после чего соперник оборонялся, старался удержать счёт. Но нам всё равно удалось отыграться. С "Рубином" же была равная игра: мы больше контролировали мяч, но у казанцев впереди — быстрые футболисты, быстрые переходы из обороны в атаку. Мы пытались их сдерживать, но и сами в атаке могли бы создать больше моментов», — сказал Обляков «Матч ТВ».

Сейчас ЦСКА идёт на шестой строчке в таблице РПЛ с 45 очками. В 28‑м туре армейцы на своём поле сыграют с «Зенитом».