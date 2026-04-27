Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий считает, что сборной России удалось договориться о проведении товарищеских матчей в мае и июне с неплохими противниками.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Буркина‑Фасо и Египет — это приличные и серьёзные африканские команды. А вот Тринидад и Тобаго — не очень. Но в любом случае то, что с нами готовы играть, — это здорово! Тем более с Египтом у нас будет выездной матч», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Сегодня стало известно, что сборная России сыграет 28 мая в Каире с Египтом, 5 июня в Волгограде с Буркина‑Фасо, а 9 июня в Калининграде с Тринидадом и Тобаго.