В матче 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Брентфорд» со счетом 2:1.

Первый мяч в этой игре забил Каземиро на 11-й минуте встречи. Удвоили преимущество хозяева на 43-й минуте благодаря голу Беньямина Шешко. Гости смогли забить мяч престижа на 87-й минуте усилиями Матиаса Йенсена.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 2:1 Брентфорд Брентфорд 1:0 Каземиро 11' 2:0 Беньямин Шешко 43' 2:1 Матиас Йенсен 87' Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Эйден Хевен, Люк Шоу ( Лени Йоро 73' ), Каземиро, Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Брайан Мбемо ( Мэйсон Маунт 74' ), Амад Диалло ( Нуссайр Мазрауи 46' ), Беньямин Шешко ( Джошуа Зиркзее 88' ) Брентфорд: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Микаель Кайоде, Миккель Дамсгор, Данго Уаттара, Матиас Йенсен, Егор Ярмолюк, Игор Тиаго, Кевин Шаде ( Рейсс Нелсон 73' ), Кин Льюис-Поттер Жёлтые карточки: Люк Шоу 6', Джошуа Зиркзее 90+2' — Сепп ван ден Берг 41', Данго Уаттара 71', Игор Тиаго 76'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 5 Удары мимо 4 45 Владение мячом 55 7 Угловые удары 8 1 Офсайды 2 6 Фолы 7

«Манчестер Юнайтед» с 61 очком в активе закрепился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» (48) — девятый.