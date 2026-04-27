В матче 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Брентфорд» со счетом 2:1.
Первый мяч в этой игре забил Каземиро на 11-й минуте встречи. Удвоили преимущество хозяева на 43-й минуте благодаря голу Беньямина Шешко. Гости смогли забить мяч престижа на 87-й минуте усилиями Матиаса Йенсена.
1:0 Каземиро 11' 2:0 Беньямин Шешко 43' 2:1 Матиас Йенсен 87'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Эйден Хевен, Люк Шоу (Лени Йоро 73'), Каземиро, Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Брайан Мбемо (Мэйсон Маунт 74'), Амад Диалло (Нуссайр Мазрауи 46'), Беньямин Шешко (Джошуа Зиркзее 88')
Брентфорд: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Микаель Кайоде, Миккель Дамсгор, Данго Уаттара, Матиас Йенсен, Егор Ярмолюк, Игор Тиаго, Кевин Шаде (Рейсс Нелсон 73'), Кин Льюис-Поттер
Жёлтые карточки: Люк Шоу 6', Джошуа Зиркзее 90+2' — Сепп ван ден Берг 41', Данго Уаттара 71', Игор Тиаго 76'
«Манчестер Юнайтед» с 61 очком в активе закрепился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» (48) — девятый.