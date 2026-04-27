Заслуженный тренер РФ и великолепный в прошлом нападающий Игорь Колыванов рассказал, чего он ждёт от заключительной игры 27‑го тура РПЛ между «Балтикой» и «Акроном».

«Сейчас "Акрону" кровь из носу нужны очки. У "Балтики" хорошая организация игры, есть бойцы в команде, поставленная мужская игра, но "Акрон" будет неистово хотеть обыграть калининградцев. При удачном результате "Балтика" перейдёт на третье место, Талалаев, как положено, взвинтит и даст импульс команде. Будет бойня, даже, может быть, с красными карточками», — сказал Колыванов в интервью «Матч ТВ».

Игра пройдёт сегодня, 27 апреля, в 20:00 (мск) в Калининграде.